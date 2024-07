Stiri pe aceeasi tema

- LICEE MILITARE… Unsprezece elevi din județul Vaslui au fost admiși la liceele militare din țara. Dintre aceștia, cea mai mare medie de admitere aparține unui elev de la Școala Gimnaziala “Nicolae Ciubotariu” sat Vulturești – 9.62, care a fost repartizat la Colegiul Național Militar “Ștefan cel Mare”…

- IMPORTANT… Elevii vasluieni care au sustinut Evaluarea Nationala isi pot vedea lucrarile. Tot ce trebuie sa faca este sa depuna o cerere semnata de parinte/tutore legal la centrul unde au dat examenele. Lucrarile vor putea fi vazute astazi, 11 iulie, si maine, 12 iulie, iar de fata va fi si o persoana…

- NOTE… Elevii care au susținut examenul de Bacalaureat au obținut rezultate mai bune decat colegii lor de clasa a VIII-a. Rata de promovare pentru promoția curenta – 79,9% – este superioara celei de la Evaluarea Naționala – 59,8%. Este, totodata, mai mare cu 3,5 procente mai mare decat media pe țara…

- REZULTATE… In județul Vaslui nu a fost nicio medie de 10 la Evaluarea Naționala, dar acest lucru nu știrbește cu nimic performanța lui Teodor Matei care a fost primul pe județ cu media 9,92. Acesta a luat nota 10 la Matematica și 9,85 la Limba și Literatura Romana. “Nu am greșit nimic la teza de […]…

- NOTE… Ministerul Educației a afișat, in urma cu cateva momente, rezultatele la Evaluarea Naționala. In județul Vaslui, niciun elev nu a reușit sa obțina media 10. Cea mai mare medie este 9,92, in cazul unui elev de la Școala Gimnaziala „Constantin Parfene” Vaslui, care a luat 9,85 la Limba și literatura…

- SEPARATI… Elevii cu cerinte educationale speciale (CES) si cei de etnie roma au locuri speciale la liceu. Potrivit Inspectoratului Scolar Judetean Vaslui, in judet sunt 244 de locuri alocate acestora, 122 pentru elevii cu CES, iar 122 pentru elevii romi. Cele mai multe locuri sunt la Liceul „Mihai Eminescu”…

- Duminica, 9 iunie, romanii iși vor alege reprezentanții in Parlamentul European. Gasiți toate informațiile despre Alegerile Europarlamentare 2024 in LIVE TEXT-ul Digi24.ro. Alegeri europarlamentare au loc in toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene in acest sfarșit de saptamana. Parlamentul…

- REZULTATE… Elevii de la Palatul Copiilor au obtinut, weekend-ul trecut, noi premii, de data aceasta la Festivalul International de Muzica Usoara pentru Copii si Tineri „Voci de ingeri”. Evenimentul s-a desfasurat la Suceva, in perioada 19-21 aprilie si a reunit peste 200 de copii din toata tara. Cercul…