Elevii de clasa a VIII-a vor avea o noua materie, care devine obligatorie din 2020

Ministerul Educatiei Nationale, Banca Nationala a Romaniei, Ministerul Finantelor Publice, Autoritatea de Supraveghere Financiara si Asociatia Romana a Bancilor declara ca vor asigura suportul in formarea cadrelor didactice care vor preda disciplina "Educatie economico-financiara" pentru clasa a VIII-a. Materia ar urma sa fie predata la clasa a VIII-a in urma unui acord de colaborare semnat marti intre institutiile mentionate. Mai mult, elevii de clasa a VIII-a vor avea Educatia Financiara inclusa in trunchiul comun al planului-cadru, adica va fi materie ...