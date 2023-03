Elevii de clasa a VIII-a sustin, marti, proba scrisa la Matematica din cadrul simularii Evaluarii nationale, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Elevii din partea minoritatilor nationale vor sustine proba scrisa la Limba si literatura materna miercuri, iar pe 29 martie vor fi comunicate rezultatele. Accesul elevilor in sali este permis pana la ora 8,30, iar probele incep la ora 9,00, moment in care vor fi distribuite subiectele. Subiectele de la simularea examenelor nationale sunt redactate sub forma unei brosuri care se tipareste fata-verso, conform Ministerului Educatiei.…