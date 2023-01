Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Biroului Siguranța Școlara, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului Rutier, au desfașurat activitați de prevenire a accidentelor rutiere in randul elevilor. Astfel, 170 de elevi și 12 profesori au fost instruiți de polițiști, in privința respectarii regulilor de circulație.…

- Polițiștii sunt prezenți in școlile dambovițene și discuta cu cei mici pentru a preveni implicarea acestora in evenimente negative. Luni , 9 ianaurie a.c., polițiștii din cadrul Biroului Siguranța Școlara au fost prezenți la Școala Gimnaziala “Smaranda Gheorghiu”, la Școala Gimnaziala “Grigore Alexandrescu”…

- Politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Valcea au acționat si weekendul trecut pe drumurile publice din județ, pentru creșterea gradului de disciplina rutiera. Obiectivele acestor acțiuni au fost prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere,…

- • CREȘTEREA GRADULUI DE DISCIPLINA RUTIERA, IN ATENȚIA POLIȚIȘTILOR RUTIERI VALCENI! Aproximativ 290 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate și peste 40 de permise de conducere au fost reținute, in weekend-ul trecut, de catre politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Valcea,…

- Polițiștii din cadrul Formațiunii Rutiere Moreni, alaturi de efective de la investigații criminale, au oprit in trafic, pentru control, pe raza localitații Vișinești, un autoturism condus de un tanar de 23 de ani. In urma controlului efectuat, polițiștii au descoperit in autoturism 100 de articole pirotehnice. …

- Polițiștii din cadrul Biroului Siguranța Școlara, impreuna cu polițiștii Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații, cei ai Serviciului Rutier și polițiști ai Poliției municipiului Campina, insoțiti de reprezentanții Agenției Naționale Antidrog și de cei ai Agenției Naționale Impotriva…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, sprijiniți de polițiști de la Secția nr. 4 Poliție Rurala Dragomirești și de luptatori de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale, au descins la domiciliul unui barbat de 44 de ani, din comuna Lucieni. In urma percheziției domiciliare,…

- Polițiștii rutieri vor putea ridica mașinile staționale ilegal pe carosabil iar șoferii vor primi și amenda pe loc. Așa ca mare atenție de azi inainte unde va parcați mașina. Dupa mai bine de doi ani de la depunere in Camera Deputaților, proiectul a ajuns pe masa președintelui. In cursul zilei 15…