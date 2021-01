Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 21 ianuarie, in județul Alba au fost imunizate anti-COVID in total 618 persoane, potrivit reprezentanților Direcției de Sanatate Publica (DSP) Alba. 540 dintre acestea au fost vaccinate in centrele fixe din județ amenajate pentru faza II, astfel: 240 la Alba Iulia, 60 la Aiud, 60 la Sebeș, 60…

- Marți, 19 ianuarie, in județul Alba, au fost imunizate anti-COVID 600 de persoane, astfel: 528 in centrele fixe din județ amenajate pentru faza II (240 la Alba Iulia, 60 la Aiud, 60 la Sebeș, 60 la Blaj, 60 la Cugir, 48 la Campeni); 72 de persoane imunizate de echipele mobile in centre rezidențiale…

- A fost aprobat proiectul de hotarâre potrivit caruia Serviciului Mobil de Urgența, Reanimare și Descarcerare (S.M.U.R.D.) Cluj va primi sprijin financiar din partea Consiliului Local și Primariei Cluj-Napoca. Suma alocata este de 120.000 de lei și va fi folosita…

- Consilierii locali focșaneni au votat, astazi, alocarea banilor necesari pentru funcționarea in aceasta iarna a producatorului local de energie termica ENET Focșani. Proiectul de hotarare mai fusese pe ordinea de zi la ultimele doua ședințe ale Consiliului Local insa nu fusese votat de majoritatea aleșilor…

- In urma votului exprimat in cadrul CJSU Alba, a fost luata hotararea de prelungire cu 7 zile a carantinei pentru UAT-urile Alba Iulia, Blaj și Ciugud, anunța Mediafax. La expirarea celor 14 zile de carantina instituite pentru UAT-urile Alba Iulia, Blaj, Sebeș, Cugir, Abrud și Ciugud, DSP Alba…

- Ziarul Unirea Ordinele privind CARANTINAREA a 6 localitați din județ: Alba Iulia, Sebes, Blaj, Cugir, Abrud si Ciugud, publicate in Monitorul Oficial Ordinele privind CARANTINAREA a 6 localitați din județ: Alba Iulia, Sebes, Blaj, Cugir, Abrud si Ciugud, publicate in Monitorul Oficial Sase localitati…

- Ziarul Unirea Astazi ședința a CJSU pentru CARANTINAREA a 6 localitați din județul Alba. Ce masuri ar putea lua autoritațile INSP a avizat propunerile de carantinare pentru șase localitați din județul Alba, a caror incidența de infectare ridicata reprezinta un pericol pentru cetațeni. Astfel, in urma…

- Ziarul Unirea DE MAINE: Numar de persoane limitat in interiorul magazinelor și transport in comun, la maxim 50% din capacitatea autorizata in Alba Iulia, Sebeș, Blaj, Cugir, Ciugud și Cricau In urma menținerii unei incidențe extrem de ridicate, la nivelul localitaților Alba Iulia, Blaj, Sebeș și Cugir,…