- Elevii cu contraindicatii medicale pentru prezenta fizica, cei care au vulnerabilitati si care prezinta certificat medical, dar si elevii care au apartinatori in familie cu vulnerabilitati medicale, certificate ca atare, vor invata online, potrivit Ministerului Educatiei.

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca elevii care isi vor relua fizic cursurile vor primi masti de protectie, existand un stoc de peste 37 de milioane de masti doar in invatamantul preuniversitar. „Ultimele date pe care le avem din teritoriu arata un stoc de peste 37 de milioane de masti…

- In semestrul II de studii, procesul educațional va incepe din 11 ianuarie 2021, cu prezența fizica a elevilor și cadrelor didactice in instituțiile de invațamint din țara, informeaza Noi.md. Decizia a fost luata de Ministerul Educației și motivata de situația curenta in instituțiile de invațamint privind…