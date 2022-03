Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO Ministrul Educației: elevii cu afecțiuni cronice pot face și școala online. Precizari despre activitatea universitaților Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a prezentat joi cele mai recente noutați privind desfașurarea activitații in unitațile de invațamant. Cimpeanu a anunțat ca Ministerul Educației…

- Elevii mai multor scoli din Ploiesti fac cursuri online, marti, din cauza unei avarii la reteaua de termoficare a orasului. Potrivit operatorului de energie termica, afectate de intreruperea furnizarii agentului termic vor fi si mai multe unitati sanitare si institutii. Conform operatorului, avaria…

- Dupa doua saptamani de lectii online, elevii au revenit de azi la scoala. Parintii sunt incantati, deoarece, spun ei, scoala online nu este productiva. „Pentru noi este bine, pentru ca cu trei copiii este cam dificil cu orele online.

- Școlile fac cu greu fața valului de infectare cu coronavirus. Suplinirea profesorilor este dificila, iar in randul elevilor numarul infectarilor crește chiar de la o ora la alta. In Craiova sunt și situații in care clasele au stat și 10 zile on-line și dupa doua zile de invațamant fața in fața au fost…

- Ca urmare a numarului mare de imbolnaviri cu Covid-19, din școlile din Argeș, 49 de clase au trecut la desfașurarea cursurilor in sistem online. Cu toate ca, saptamana aceasta, elevii preșcolari și cei din ciclul primar s-au intors la școala, numarul infectarilor cu Covid-19, in unitațile școlare continua…

- Federatia Parintilor si Apartinatorilor Legali din Romania doreste ca ultima saptamana din semestrul I sa fie online pentru a preveni un nou val de infectari in scoli, avand in vedere lipsa testelor de saliva. Elevii nu vor mai avea parte de vacanta de o saptamana dintre cele doua semestre. Seful Inspectoratului…

- Pareriele sunt imparțite daca este sa ne luam dupa discuțiile purtate chiar in aceasta dimineața cu parinții de la Școala 49 din Capitala. Pe de-o parte, ei spun ca este important ca aceste cursuri sa fie ținute, in continuare, in format fizic, insa sunt și voci care susțin ca ar trebui, preventiv,…

- Elevii din municipiul Giurgiu incep scoala in format online RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Si elevii de gimnaziu si liceu din municipiul Giurgiu reîncep astazi cursurile, dar ei nu vor participa fizic la ore, ci online. Din ce cauza, aflam de la corespondenta RRA, Marcela…