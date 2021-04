Stiri pe aceeasi tema

- De pe 2 aprilie, astazi, incepe vacanța de primavara. Insa pandemia,dar și nevoia de recuperare a orelor pentru elevii din anii terminali au dus la o decizie unica in ceea ce privește aceasta vacanța. Astfel, pentru toți preșcolarii (din gradinițe), școlarii (din invațamantul primar, clasele 0-IV) și…

- Curtea Constitutionala a decis miercuri, in unanimitate, ca legea prin care s-a defiintat Institutul Revoluției Romane, condus de fostul președinte Ion Iliescu, este neconstitutionala. Prim-vicepreședintele și europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, critica decizia luata in unanimitate de judecatorii…

- Ministrul educației, Sorin Cimpeanu, propune ca elevii sa mearga la ore in sistemul actual chiar și in scenariul roșu, pentru ca acest lucru ii ajuta pentru examene. Reprezentantii elevilor sustin ca parintii si elevii trebuie lasati sa aleaga daca merg la scoala si in cazul in care pericolul contaminarii…

- Puțin peste zece studenți ai Universitații „Ștefan cel Mare" au protestat ieri, pe o vreme extrem de geroasa, nemulțumiți de faptul ca pierd gratuitatea la transportul cu trenul. Protestul a fost organizat in fața Prefecturii Suceava, de catre Asociația Studenților din Universitatea ...

- ■ decizia a fost luata dupa vijelia de zilele trecute ■ castanii vor fi inlocuiti cu platani ■ Reprezentantii municipalitatii pietrene au luat decizia de a taia castanii din zona bulevardului Republicii, strazii Stefan cel Mare si strazii Eroilor din Piatra Neamt. Hotararea a fost luata dupa ce vijelia…

- Patronii de restaurante au reguli noi pentru clienti, cine se asaza la masa trebuie sa comande mancare si bautura in valoare de cel putin 300 de lei. In pluc, aceeași persoana poate sa ocupe un iglu maximum doua ore. Reprezentanții restaurantelor spun ca au fost nevoiți sa ia aceste masuri avand in…

- Eleva plutonier major Miruna Gabriela Duracu, de la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare" din Campulung Moldovenesc, se afla in faza finala de selecție pentru Academia Militara „West Point" din Statele Unite ale Americii. Pentru aceasta performanța, in semn de ...

- Reprezentanții sindicatelor din invațamantul preuniversitar doljean spun ca anul 2020 a fost unul dificil pentru ca atat pofesorii cat și elevii au mers puțin la școala. Sindicaliștii spun ca tabletele au venit tarziu și ca astfel unii elevi nu au avut acces la invațamantul online. Liderii cadrelor…