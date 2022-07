Stiri pe aceeasi tema

- La Evaluarea Naționala 2022, din 155.561 candidati inscriși s-au prezentat 148.494, prezența fiind de 95,5%. Județul Cluj a inregistrat o prezența de 96,26% la examen, fiind peste media naționala.

- S-au afișat notele la examenul de Evaluare Naționala 2022, iar județul Cluj este și in acest an pe primul loc in țara, cu o promovabilitate in urma examenului de Evaluare Naționala 2022 de 92,73%. In acest an, 189 de elevi din Cluj au obținut nota 10 la proba de Matematica, iar 47 de candidați au fost…

- O profesoara din Bacau a lansat o petitie in care cere eliminarea premierii publice a elevilor la final de an scolar. Legea este foarte clara si specifica cand se pot acorda premii si pentru ce performante scolare. Profesoara sustine ca renuntarea la aceasta practica ar insemna respectarea dreptului…

- Cei mai buni elevi și profesori de la Colegiul Național Militar Alba Iulia, premiați la festivitatea de final de an școlar. LISTA Elevii și profesorii cu rezultate deosebite ai Colegiului Național Militar din Alba Iulia au fost premiați, joi, in cadrul ceremoniei de incheiere a anului școlar, la care…

- Concursul ,,Sanitarii pricepuți”, faza județeana, in organizarea filialei buzoiene de la Crucea Roșie, s-a bucurat de o participare numeroasa. Elevii angrenați in probele de concurs și-au dovedit seriozitatea, iar implicarea lor a fost exemplara. „Mulțumim echipajelor din școlile și liceele participante…

- Și in 2022, elevii Liceului Teoretic „Petru Maior” din Gherla au participat la ediția a X-a a Festivalului Național „Ana Blandiana”. Este o prestigioasa manifestare cultural-artistica, organizata sub egida marii poete și eseiste Ana Blandiana, care prezideaza jurul acestei competiții naționale. De data…

- O profesoara din Reghin, Mureș, a povestit, intr-un articol pentru site-ul de educație Școala 9, cum a pornit impreuna cu o colega din Galați proiectul „Smart&kind learning community”. La dezbateri și ateliere, elevii lor descopera ce inseamna sa ai inițiativa. Veronica Șandor, profesoara de romana…

- Elevii care au luat premii la olimpiadele si la concursurile interne si internationale recunoscute de Ministerul Educatiei pot sa solicite echivalarea cu probele scrise de la Bacalaureat, iar ei vor primi nota 10 pentru proba respectiva. Ministerul Educatiei a publicat lista olimpiadelor recunoscute.…