Stiri pe aceeasi tema

- Partida naționalei in fața campioanei mondiale, Spania, se va disputa la 20 februarie 2020 la Cluj-Napoca, la BT Arena și va fi prima pentru “Vulturi” in campania de calificare la Campionatul European FIBA EuroBasket 2021. Spania revine dupa doi ani și jumatate in BT Arena, acum din postura de campioana mondiala. In…

- Baschetbalistii Universitatii Craiova vor disputa maine, de la ora 18.00, in deplasare, partida contra formatiei CS Municipal Medias. Duelul de pe Tarnava Mare va conta pentru etapa a treia din Grupa Galbena a LNBM . Formatia antrenata de Aco Todorov sta perfect pana in acest moment in Grupa Galbena.…

- Pentru prima data în istorie, Federația Româna de Atletism (FRA) și-a depus candidatura la organizarea unui Campionat European, o competiție de reala anvergura. Israel, Finlanda, Letonia, Spania, Italia și România au intrat, initial, în lupta pentru organizarea Campionatului…

- Biletele pentru meciul de baschet masculin dintre Romania si campioana mondiala Spania se vand cu preturi cuprinse intre 10-25 de lei, in functie de locul din tribunele BT Arena. Meciul va avea loc in 20 februarie si este primul din campania de calificare la EuroBasket 2021, potrivit news.ro.Preturile…

- Biletele pentru meciul de baschet masculin dintre Romania si campioana mondiala Spania se vand cu preturi cuprinse intre 10-25 de lei, in functie de locul din tribunele BT Arena. Meciul va avea loc in 20 februarie si este primul din campania de calificare la EuroBasket 2021.

- Lara Fabian va concerta la Cluj-Napoca pe 14 ianuarie, la Sala Polivalenta BT Arena, Tarja Turunen revine in Romania pe 23 ianuarie, iar Timpuri Noi va lansa un nou album, "Moldova Mon Amour", pe 24 ianuarie, in Capitala, potrivit Mediafax.Lara Fabian va concerta la Cluj-Napoca pe 14 ianuarie,…

- Primaria si administratorii patinoarului din municipiul Resita au decis sa le ofere acces gratuit elevilor in perioada sarbatorilor de iarna. "Elevii resiteni vor avea acces gratuit la Patinoarul din Parcul Tricolorului, de luni pana vineri, intre orele 10,00 si 12,00. Accesul pe patinoar…

- Romania debuteaza astazi, de la 11:00, la Campionatul Mondial de handbal feminin din Japonia, impotriva Spaniei. Fanii „tricolori” nu au fost lasați sa intre in sala cu tobe și amenința ca vor boicota partida. GSP e singura redacție din Romania care a trimis o echipa de jurnaliști la Campionatul Mondial…