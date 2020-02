Elevii scolilor si liceelor timisorene vor circula in continuare gratis pe mijloacele de transport in comun din Timisoara, a anuntat Societatea de Transport Public –STPT. In acest scop exista semnat protocolul de acordare a facilitatilor la transportul in comun unor categorii de cetateni ai Municipiului Timisoara. The post Elevii circula si in 2020 gratuit cu transportul in comun la Timisoara appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .