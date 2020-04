Elevii chinezi merg la școală în pălării „antiCovid” (FOTO, VIDEO) La intoarcerea la clasa, duminica, 26 aprilie, elevii chinezi au purtat palarii montate pe tije de un metru, menite sa-i faca pe elevi sa respecte distanțarea sociala, impusa pe fondul pandemiei de coronavirus. Aceste accesorii amintesc de caciula dinastiei Song, care a avut ca scop impiedicarea oficialilor sa șopteasca unul cu celalalt. Puțin aer de carnaval pentru inceputul anului școlar, noteaz Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

