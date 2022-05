Elevii care vor să fie admişi la profil vocațional vor fi evaluaţi în mai Elevii care vor sa fie admiși in clasa a IX-a la specializari vocaționale – sport sau arte, la clase cu program bilingv sau la profil pedagogic trebuie sa susțina examene suplimentare fața de evaluarea naționala. Probele de verificare se desfașoara in luna mai. Inscrierile pentru aceste probe se desfasoara in zilele de 16 si 17 mai. Examenele de verificare a cunoștințelor specifice pentru admiterea in clasa a IX-a la clase cu profil vocațional se susțin in perioada 18-20 mai. Cei mai multi candidati sunt asteptati pentru sustinerea probelor pentru evaluarea competentelor de comunicare intr-o limba… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

