Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat, luni, ca elevii care susțin Evaluarea Naționala nu vor mai trece prin triaj epidemiologic și nu li se va mai lua temperatura. In schimb, masca ramane obligatorie. Cimpeanu a declarat, luni seara, la Antena 3, ca Ministerul Educației a adaptat tematica de examen la situația acestui an școlar total atipic. Au fost luate, astfel, masuri administrative pentru a veni in sprijinul elevilor. „Este vorba de micșorarea numarului de note necesare incheierii situațiilor școlare la minimum doua, este vorba de prevederi precum posibilitatea de a face construcții…