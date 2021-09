Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat, joi, dupa decizia de eliminare a pragului de inchidere a școlilor, ca nu copiii sunt responsabili de sanatatea celorlalți membri ai familiei care nu sunt nevaccinați, ci lucrurile stau exact invers, informeaza Edupedu.ro . Sorin Cimpeanu a fost intrebat,…

- Potrivit Ministrului Educației, Sorin Cimpeanu, grupul a decis, de asemenea, adoptarea de masuri suplimentare avand ca obiectiv amplificarea testarii in școli, prin formularea unei solicitari catre Agenția Naționala a Medicamentului cu privire la aprobarea utilizarii testelor non-invazive pe baza de…

- Presedintele CNCAV, Valeriu Gheorghita, a prezentat miercuri, 29 septembrie, un scenariu in care functionarea scolilor sa nu mai depinda de incidența COVID, a informat Agerpres . Mai precis, dupa depasirea pragului de 6 infectari la mia de locuitori, doar clasele sau școlile in care sunt cazuri de coronavirus…

- UPDATE – Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, si-a manifestat, miercuri, disponibilitatea de a semna impreuna cu ministrul Sanatatii modificarea ordinului comun care prevede ca la depasirea incidentei de 6 la mie scolile trec in sistem online, insa a precizat ca ar face acest lucru dupa consultarea…

- ”In perioada urmatoare trebuie sa aprobam Legea consumatorului vulnerabil si va spun ca, daca Parlamentul Romaniei nu aproba intr-o saptamana, voi cere in Biroul Politic National al PNL sa pot sa imi asum eu raspunderea la Guvern pe aceasta lege pentru ca vad ca se tin BPR pe la 11 noaptea, pe la 12,…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat astazi, 2 septembrie, o hotarare prin care este aprobat ordinul comun al Ministerelor Sanatații și Educației in privința desfașurarii noului an școlar, care va incepe in data de 13 septembrie. Documentul cuprinde doua scenarii in care pragul stabilit…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, si cel al Sanatatii, Ioana Mihaila, au facut public ordinul comun cu masurile sanitare valabile in noul an scolar. Mai este nevoie de avizul Comitetului National pentru Situatii de Urgenta pentru ca masurile sa devina efective

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a afirmat joi, in contextul discuțiilor pentru inceperea noului an școlar, ca „nu vor exista niciun fel de restricții” pentru cei nevaccinați impotriva Covid-19, dar vor exista unele avantaje pentru cei vaccinați, fara a detalia care ar putea fi acestea. „Nu vor…