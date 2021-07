Stiri pe aceeasi tema

- Absolvenții de gimnaziu care nu au putut susține Evaluarea Naționala susțin, de luni, probele in cadrul unei etape speciale. Ministerul Educației anunța ca s-au inscris 60 de candidați. Absolventii...

- Dupa afisarea rezultatelor finale la Evaluarea Nationala, urmeaza o noua etapa importanta pentru absolventii claselor a VIII-a: alegerea liceului potrivit. Anul acesta inscrierea la liceu se face in perioada 16-22 iulie. Admitere liceu 2021. Amiterea la liceele din Romania se face in funcție rezultatele…

- Elevii vor susține primul examen serios din viața lor, dupa o perioada complicata și cu multe necunoscute. Pentru aceasta generație, pandemia a picat dupa 9 ani de școala in care ba nu au avut manuale, ba au invațat online sau deloc.

- Ghidul conține informații utile despre condițiile de examen (detalii de natura organizatorica & sanitara) și despre desfașurarea propriu-zisa a probelor scrise. De asemenea, sunt incluse informații despre modalitatea de evaluare a lucrarilor (contestații), dar și sfaturi privind organizarea timpului…

- Elevii de clasa a VIII-a se pot inscrie incepand de luni, 7 iunie si pana pe 11 iunie pentru a sustine Evaluarea Nationala, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Examenul incepe pe 22 iunie, cu proba la Limba și Literatura Romana. Prima proba, la Limba si literatura romana,…

- De astazi, 7 iunie, pana pe 11 iunie, elevii de clasa a VIII-a se vor putea inscrie pentru a susține examenele de Evaluare Naționala care vor avea loc la finalul acestei luni. Care sunt probele pe care aceștia le vor avea.

- Intrebat daca se vor organiza sesiuni speciale pentru examenele de Bacalaureat și Evaluarea Naționala pentru elevii aflați in situație de izolare sau in carantina, ministrul a diferenția cele 2 situații"Elevii care susțin examenul de Bacalaureat au o a doua șansa in sesiunea din toamna. Am considerat…

- Intrebat daca se vor organiza sesiuni speciale pentru examenele de Bacalaureat și Evaluarea Naționala pentru elevii aflați in situație de izolare sau in carantina, ministrul a diferenția cele 2 situații"Elevii care susțin examenul de Bacalaureat au o a doua șansa in sesiunea din toamna. Am considerat…