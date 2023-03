Stiri pe aceeasi tema

- Un copil, in varsta de 12 ani, a fost umilit, sechestrat și batut cu bestialitate de mai mulți colegi. Baiatul a fost ținut in cușca animalelor, chiar in curtea școlii. Imaginile sunt șocante. Prin ce clipe de groaza a trecut elevul. Parinții fac acuzații grave, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Nr.60415 din 13 februarie 2023 BULETIN DE PRESA Perchezitie domiciliara intr un dosar penal de inselaciune La data de 10.02.2023, politistii din Targu Ocna au efectuat o perchezitie domiciliara, la locuinta unui tanar de 30 de ani, banuit de comiterea a doua infractiuni de inselaciune. Acesta a fost…

- EDUCAȚIE CU BAȚUL… Ancheta la Școala din Protopopești, comuna Tacuta. Un invațator este acuzat ca a lovit, cu bațul peste maini, un elev care nu știa tabla inmulțirii. Cazul a ajuns in atenția autoritaților dupa ce familia minorului a povestit in mediul online ce s-a intamplat la școala. “Inca mai exista…

- Politistii din municipiul Onesti au intocmit un dosar penal pentru tulburarea linistii si ordinii publice pe numele unor barbati, membri ai unor cete de colindatori, care intentionau sa mearga pe drumul national DN 11 cu faclii si tobe, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bacau.