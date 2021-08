Stiri pe aceeasi tema

- Elevii care au obtinut nota 10 la Bacalaureat vor fi recompensati cu premii in valoare de 3.000 de lei, iar cei care au luat nota maxima la Evaluarea nationala vor primi 1.000 de lei. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a informat, joi, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Palatul Victoria,…

Ministrul Educatiei Sorin Cimpeanu a precizat ca elevii care au obtinut nota 10 la Bacalaureat vor fi recompensati cu premii in valoare de 3.000 lei, iar aceia care au luat nota maxima la Evaluarea Nationala vor primi 1.000 lei. Guvernul a aprobat, astfel, hotararea privind acordarea de stimulente financiare…

- Programul-pilot "Masa calda in scoli" va continua in 150 de unitati de invatamant din tara, iar elevii vor beneficia in acest an scolar, pe langa produse de panificatie si produse lactate, si de fructe si legume in valoare totala de 76 de milioane de lei, a anuntat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu.…

- Guvernul va acorda premii in bani absolvenților de liceu și de clasa a VIII-a care au obținut media 10 la examenele finale, potrivit unui proiect de hotarare care va fi adoptat in ședința de joi a Executivului. Fiecare absolvent al clasei a VIII-a care a obținut media 10 la evaluarea nationala,…

- A fost frauda la examenul de Bacalaureat de miercuri dimineata, chiar in timp ce se sustinea proba de profil, iar elevii care au incercat sa triseze vor fi eliminati din examen, a anuntat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, in exclusivitate la Antena 3. Frauda de la Bacalaureatul de toamna a aparut…

- Potrivit ,,Ordinului privind aprobarea Metodologiei de decontare a cheltuielilor de transport pentru elevii care nu pot fi școlarizați in localitatea de domiciliu”, intrat acum in vigoare, suma maxima aprobata pentru decontarea navetei la nivel de județ este de 171 de lei pe luna – suma care se aplica…

- Potrivit ministrului Educației, Sorin Cimpeanu, prima generație de elevi care, de la intrarea in clasa pregatitoare pana la clasa a VIII-a a invațat pe un curriculum bazat pe competențe, nu va avea, la finalul liceului, in 2025, un Bacalaureat bazat pe competențe. Astfel, 123.122 de elevi care au susținut…