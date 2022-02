Stiri pe aceeasi tema

- In saptamana in care Iasul atinge un record al numarului de cazuri de COVID-19, incidenta pe municipiu ajungand la peste 20 de cazuri la mia de locuitori, scolile se deschid conform programului obisnuit. Exista insa o ingrijorare: cum regulile la nivel national spun ca scolile trec toate in online daca…

- Anunțul a fost facut pe pagina sa de Facebook, menționind ca va lucra de acasa, in regim online, transmite Noi.md cu referire la stiri.md. „Azi am efectuat testul PCR pentru detectarea virusului SARS-CoV-2, care s-a dovedit a fi pozitiv. In urmatoarele zile planific sa continui sa lucrez de acasa in…

- Fiul medicului Octavian Jurma are Covid. "Elevii fac scoala online bolnavi de acasa"Medicul Octavian Jurma afirma printr o postare pe pagina de Facebook ca elevii fac scoala online bolnavi de acasa."Guvernul a refuzat sa ne permita sa ne retragem copiii in case in fata valului de infectari", mai spune…

- În urmatoarele doua saptamâni elevii vor trece la procesul de studii în regim on-line. În toate sferele se va lucra cu prioritate în regim de munca la distanța. Anunțul a fost facut astazi de catre ministrul Sanatații, Ala Nemerenco, înaintea ședinței CNESP, comunica…

- Toate scolile din municipiul Giurgiu au inceput cursurile online pentru ca autoritatile locale spun ca nu au bani pentru a furniza incalzire in scoli. Anuntul a fost facut de catre primarul Adrian Anghelescu inca dinaintea sfarsitului de an 2021, cand, in conferinta de presa, anunta ca gazul platit…

- Toate unitatile scolare din municipiul Giurgiu au inceput cursurile online. Masura a fost luata din cauza dificultatilor financiare in asigurarea agentului termic in unitati.Avand in vedere dificultatile financiare cu care ne confruntam, va informam ca nu putem continua asigurarea agentului termic in…

