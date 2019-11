Elevii au prima hartă interactivă cu școli și angajatori Scolile profesionale, cu specializarile pe care le au, precum si firmele care desfasoara activitati in domeniile respective, dar si numarul de angajati se regasesc acum pe o harta interactiva, pe site-ul meserii.ro . Anuntul a fost facut, ieri, de Gabriel Costache, vicepreședintele Autoritatii Naționale pentru formare profesionala inițiala in sistem dual, prezent la Craiova la promovarea ofertei educationale in mediul economic. Cu acest prilej a mai anuntat ca, pe viitor, invatamantul dual se va extinde si la liceu, dar si in mediul universitar. Managerii de unitati scolare cu profil tehnic, dar… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

