Elevii si prescolarii au terminat cursurile anului scolar vineri, conform calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale. Potrivit unui ordin al ministrului Educatiei Nationale, Valentin Popa, anul scolar 2018-2019 va incepe pe 10 septembrie si insumeaza 168 de zile lucratoare (34 de saptamani): semestrul I – 10 septembrie 2018 – 1 februarie 2019;