Stiri pe aceeasi tema

- „Școala va incepe in condițiile pe care ni le va permite evoluția epidemiei. Exista un grup de lucru interministerial coordonat de Raluca Turcan, care face analize extrem de serioase, evaluarea infrastructurii, a cadrelor didactice, distribuția posibila a elevilor in clase, studiaza inclusiv sistemul…

- Unul dintre subiectele de mare interes pentru romani il constituie situația pensiilor. Premierul a dat asigurari ca pensiile vor fi majorate, dar a insistat ca aceasta creștere trebuie sa fie una sustenabila. ”Ne dorim sa creștem pensiile, dar aceasta creștere a pensiilor sa poata sa fie susținuta nu…

- [caption id="attachment_33715" align="alignright" width="319"] Imagine simbol: scbucovat.blogspot.com[/caption] Elevii revin la școala de la 1 septembrie. Despre aceasta a anunțat ministrul Educației, Culturii și Cercetarii, Igor Șarov intr-o conferința de presa. Potrivit TV8 , Ministerul Educației…

- "Pentru a-și confirma propriile spuse, Rareș - romanul roz a ajuns in politica mare pe calitațile pe care le clama necesare pentru aceasta poziție: prost, imoral, ticalos, lingușitor, c..va și obligatoriu corupt. Nu sunt vorbele mele, sunt ale lui, nu am atacat pe nimeni folosind asemenea…

- Firma care a castigat licitatia de transformare a fostei Clinici de Dermatologie din Timisoara intr-un centru cultural poate incepe lucrarile. Primarul Nicolae Robu se bazeaza pentru acest proiect pe o promisiune facute de premierul Ludovic Orban.

- Municipalitatea bacauana a cumparat maști pentru elevii care vor veni la școala din data de 2 iunie. Anunțul a fost facut de primarul Cosmin Necula, care a spus ca s-au achiziționat și dezinfectanți și termometre. “Pentru elevii și cadrele didactice care vor reveni la școala am achiziționat 35.000 de…

- Monica Anisie, ministrul Educației: copii care vor veni la ore vor purta masca data de școala. Vor fi cel mult 10 in clasa! Ministrul Educației a prezentat joi seara procedura care se va aplica in toate școlile gimnaziale și liceele, in perioada 2-12 iunie, pentru elevii de clasele a VIII-a și a XII-a…

- Pentru elevi, parinți, pedagogi și manageri școlari, exercițiul de invațare online a fost insoțit de achiziții și descoperiri noi, de creativitate și comunicare eficienta, a contribuit la consolidarea autonomiei invațarii, la dezvoltarea abilitaților de munca independenta, la promovarea unei culturi…