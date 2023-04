Stiri pe aceeasi tema

- Incident socant la o scoala de elita din Capitala. O profesoara a fost injunghiata de un elev de 16 ani. Baiatul a intrat cu un cutit in sala de clasa si a atacat-o pe profesoara de japoneza pentru ca voia sa le dea un test. Tanarul este cercetat pentru tentativa de omor. Cazul readuce in prim-plan…

- O profesoara din Capitala a fost injunghiata de un elev chiar in timpul orelor. Incidentul s-a petrecut miercuri dupa-amiaza, intr-un liceu din sectorul 4. „La data de 5 aprilie 2023, in jurul orei 12.40, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 14 au fost sesizați,…

- Un incident absolut dramatic a avut loc in urma cu puțin timp, dupa ce un elev de clasa a X-a a liceului Ion Creanga din Capitala și-a injunghiat profesoara de japoneza, chiar in timpul orei. La fața locului, martorii au solicitat intervenția echipajelor medicale, care s-au deplasat in cel mai scurt…

- O profesoara din Capitala a fost injunghiata de un elev chiar in timpul orelor. Incidentul s-a petrecut miercuri dupa-amiaza, intr-un liceu din sectorul 4. 0 seconds of 8 minutes, 59 secondsVolume 90% „La data de 5 aprilie 2023, in jurul orei 12.40, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului…

- O profesoara din Capitala a fost injunghiata de un elev chiar in timpul orelor. Incidentul s-a petrecut miercuri dupa-amiaza, intr-un liceu din sectorul 4. „La data de 5 aprilie 2023, in jurul orei 12.40, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 14 au fost sesizați,…

- O profesoara din Capitala a fost injunghiata de un elev chiar in timpul orelor. Incidentul s-a petrecut miercuri dupa-amiaza, intr-un liceu din sectorul 4. Profesoara, de japoneza, in varsta de 26 de ani, ar fi fost ințepata cu un cuțit, de un elev de 16 ani. Elevii martori la incident au povestit…

- Profesoara de limba și literatura romana Beatrice Simion a analizat pentru Școala 9 subiectele care au fost date la proba de simulare de la Bac. La punctul al treilea, elevii de la Uman au avut de scris un eseu despre relația dintre doua personaje dintr-un basm cult, iar cei de la Real caracterizarea…

- Un elev de 17 ani și-a atacat și ucis dascalul, 55 de ani, marți, 10 ianuarie, in sala de clasa a unei școli profesionale din Ibbenburen, landul german Renania de Nord – Westfalia, relateaza Bild . Elevul, care tocmai fusese propus pentru exmatriculare, s-a intors la colegiu marți dupa-amiaza, dupa…