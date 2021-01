Stiri pe aceeasi tema

- Elevii și profesorii ar putea fi chemați la școala și sambata, pentru ca toate unitațile de invațamant din țara vor avea nevoie de activitați remediale, dupa perioada in care orele s-au desfașurat exclusiv online, a declarat ministrului educației, Sorin Cimpeanu.

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, spune ca cele mai recente raportari arata faptul ca sute de mii de elevi nu au avut acces la scoala online, fie pentru ca nu au mijloace informatice, fie din cauza ca nu au conexiune la internet. El anunta ca profesorii vor primi bani pentru a participa la „actiuni…

- Sorin Cimpeanu, ministrul educației, a avut, miercuri, o intalnire cu reprezentații AUR, la finalul careia a precizat ca școlile de vara ar putea reprezenta o soluție buna prin care elevii ar putea recupera materia pierduta pe timpul pandemiei de coronavirus, informeaza Agerpres. Sorin Cimpeanu a precizat…

- Vin vești noi de la Ministerul Educației. Modul in care se vor desfașura, in continuare, cursurile la revenirea din vacanța a elevilor este un subiect foarte important și delicat. De aceea, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a venit cu noi precizari in acest sens. Dupa cum era de așteptat, școala…

- Elevii nu vor reveni la școala incepand din data de 11 ianuarie 2021. Ministrul Educației Sorin Cimpeanu a vehiculat o data la care copiii s-ar putea reintoarce la cursuri. Intr-o declarație facuta pentru Știrile ProTV , Sorin Campeanu a spus ca „iși dorește deschiderea cat mai grabnica a școlilor”.…

- Sorin Cimpeanu a evitat un raspuns concret in cadrul audierilor din Comisiile de invațamant ale Parlamentului. Probabilul viitor ministru al Educației a vorbit de o alta problema cu care se vor confrunta elevii. Cimpeanu a primit aviz favorabil din partea parlamentarilor.“Toți ne dorim sa incepem școala…

- Procurorii au deschis un dosar de cercetare penala, dupa ce la o scoala din Oradea au fost gasiti elevi si personal didactic desfasurand cursuri „fata in fata”, desi decizia CJSU a impus cursuri online, avand in vedere incidenta cumulata a cazurilor de coronavirus.

- Cadrele didactice au nevoie de cursuri de perfecționare Foto: Arhiva. Doua din trei cadre didactice spun ca au nevoie de cursuri de perfecționare pentru a putea preda în format online, arata studiul "Scoala în pandemie" realizat de Sindicatul din educație "Spiru Haret",…