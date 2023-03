Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, o ordonanta de urgenta pentru modificarea legii educatiei, stabilind, intre altele, ca desfasurarea evaluarii nationale pentru generatia de elevi aflata in prezent in clasa a VII-a sa se faca in aceleasi conditii ca pana acum,

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, a inaintat Guvernului un Memorandum privind mandatarea reprezentantilor statului in societatile nationale, companiile nationale si societatile cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, in vederea repartizarii unei cote de minim 90%…

- Elevii de clasa a VIII-a se pot inscrie pana la data de 24 martie pentru admiterea la unul dintre cele cinci colegii militare naționale. Inscrierile pentru admiterea la colegiile militare naționale se fac pana la data de 24 martie 2023, se anunța pe pagina de Facebook „Recrutare MApN”.Cre sunt criteriile…

- Ordonanța de Urgența a Guvernului (OUG) numarul 55/2002 obliga toți proprietarii de caini periculoși sa iși cumpere asigurare de raspunderi pentru acoperirea eventualelor daune pe care animalul de companie le poate provoca. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- La propunerea Autoritații de Supraveghere Financiara(ASF), Guvernul Romaniei a adoptat, pe finalul anului trecut, o Ordonanța de Urgența (OUG), care aduce cele mai importante schimbari din istoria de 14 ani a sistemului de pensii private. Iata care sunt cele patru modificari care privesc in mod direct…

- Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului privind circulatia pe drumurile publice a fost promulgata de presedintele Klaus Iohannis, transmite RADIO ROMANIA ACTUALITATI, relateaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, afirma ca nu exista intarzieri in implementarea reformei sistemului de pensii, el anuntand ca proiectul de lege care vizeaza acest aspect va intra marti in avizare interministeriala. Ministrul precizeaza ca schimbarile din acest sistem nu vor fi adoptate prin Ordonanta…

