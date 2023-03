Stiri pe aceeasi tema

- Ca in fiecare an, intre 15 martie- 15 aprilie, Direcția Silvica Dambovița marcheaza prin activitați specifice „LUNA PLANTARII ARBORILOR”, eveniment important nu numai pentru regenerarea fondului forestier dar care a capatat in timp un pronunțat caracter educativ in randul populației de toate varstele…

- In vederea prevenirii actelor de corupție și de incalcare a eticii profesionale și a integritații, specialiștii Serviciului de Integritate și politici publice din cadrul Corpului de Control al Ministrului Sanatații au organizat in ultimele saptamani mai multe activitați la care au participat managerii…

- Regia Naționala a Padurilor – Romsilva a plantat 26,4 milioane de puieți forestieri in fondul forestier proprietatea publica a statului, in cele doua campanii de impaduriri, de primavara și de toamna, derulate in anul 2022. In total, in fondul forestier proprietatea publica a statului, au fost regenerate …

- Intre „Ziua internaționala a cititului cu voce tare”, pe care am sarbatorit-o pe 1 februarie, și „Ziua naționala a lecturii”, pe care o vom sarbatori impreuna pe 15 februarie, va propunem cateva recomandari pentru a incuraja lectura in randul elevilor din invațamantul primar. Una dintre cele mai bune…