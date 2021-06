Stiri pe aceeasi tema

- 32 de elevi de la Școala Gimnaziala Pojorata, coordonați de prof. dr. Catalin Mihailescu, prof. Petronela Piticari și prof. Daniela Vermeșan, au participat virtual, in perioada 17-28 mai, la proiectul Erasmus+ „Log In Nature" (ultima mobilitate), alaturi de Polonia, Italia, ...

- Parlamentul European (PE), reunit in sesiune plenara saptamana aceasta, a convenit marti sa mobilizeze 397,5 milioane de euro din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) pentru a ajuta 17 state membre si trei tari in curs de aderare sa protejeze sanatatea publica in contextul COVID-19. Statele…

- Din martie 2020, țarile din Europa au luat o varietate de masuri restrictive pentru a preveni raspandirea COVID-19. Acest lucru a afectat in mod semnificativ sectorul calatoriilor, inclusiv calatoriile cu trenul. In ciuda unei ușoare redresari in al treilea trimestru al anului 2020, numarul pasagerilor…

- Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi desfașoara, in perioada 26-30.04.2021, in mediul on-line, o serie de actiuni din cadrul Proiectului Erasmus+ KA 229 – I Write Because I’m A Writer Too (Scriu Pentru Ca Si Eu Sunt Scriitor). Proiectul se deruleaza in perioada 2018 – 2021 si este un parteneriat…

- CHIȘINAU, 24 apr - Sputnik. Cetațenii moldoveni care muncesc legal in Regatul Spaniei ar putea beneficia de anumite garanții sociale. Discuții in acest sens au avut loc in cadrul celei de-a treia runda de negocieri pe marginea proiectului Acordului in domeniul securitatii sociale intre Republica…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, vrea teste de saliva in școli, cel puțin pentru o anumita categorie de elevi și profesori. Pana acum, testarea in școli a fost inexistenta, spune ministrul. Sorin Cimpeanu a fost intrebat, joi seara, la Digi24, despre testele de saliva folosite in Italia…

- Mai multe țari au decis suspendarea vaccinarii cu serul AstraZeneca, dupa ce au fost raportate mai multe efecte secundare severe. Prima țara care a hotarat acest lucru a fost Austria, dupa ce o persoana a fost diagnosticata cu tromboza multipla și a murit, iar alta a fost internata cu embolie pulmonara.…