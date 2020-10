Elevi si profesori, depistati pozitiv!: Mai multe scoli din Constanta trec in scenariul 3 de functionare

Doua gradinite aflate in subordinea Unitatii Militare 02022 Constanta au solicitat trecerea in scenariul 2 de functionare. Prefectura face precizari importante Astazi, 19 octombrie 2020, prefectul judetului Constanta, Silviu Iulian COSA, a convocat Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, in sistem electronic, pentru votarea hotararii nr. 43 a CJSU Constanta. Aceasta prevede modificarea scenariilor de functionare in 38 de unitati de invatamant din judetul Constanta. Astfel, doua unitati sc ...