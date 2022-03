Stiri pe aceeasi tema

- In data de 05.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 91.607 de persoane, dintre care 31.628 cetateni ucraineni (in crestere cu 12 % fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 11.055 cetateni ucraineni (in crestere cu…

- Un grup de 27 de elevi refugiati ai unui liceu militar din Ucraina isi vor continua studiile la Colegiul Militar "Dimitrie Cantemir" din Breaza, a anuntat, duminica, Ministerul Apararii Nationale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Elevii Colegiului Național Militar „Dimitrie Cantemir” din Breaza i-au primit sambata, 5 martie, cu flori, dulciuri și marțișoare pe cei 27 de elevi refugiați (15 baieți și 12 fete) dintr-un liceu militar din Ucraina, care au sosit in Romania insoțiți de un cadru didactic și de un ofițer din Armata…

- Elevii, care provin din mai multe zone din țara vecina, inclusiv Donbas, iși vor continua studiile, in fomat online, cu profesori din Ucraina. In acest scop, ei au laptop-uri proprii și echipamente wi-fi. „Grupul din Ucraina a intrat in Romania joi, 3 martie, prin punctul de trecere al frontierei Isaccea.…

- In data de 4 martie in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 85.847 de persoane, dintre care 28.235 cetateni ucraineni (in scadere cu 1,1 % fata de ziua precedenta ). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 9.455 cetateni ucraineni (in scadere…

- In data de 28.02.2022, in intervalul de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 76.642 de persoane, dintre care 22.596 cetateni ucraineni (in scadere cu aproximativ 4% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 9.660 cetateni ucraineni…

- Președintele Uniunii Polonezilor din Romania, deputatul Ghervazen Longher, a organizat astazi primul transport catre Polonia a 60 de refugiați din Ucraina. Etnicii polonezi s-au mobilizat inca de la debutul crizei din Ucraina pentru a-i ajuta pe refugiați. The post Deputatul Ghervazen Longher a organizat…

- In cele doua tabere mobile de asistența umanitara instalate pe stadionul din Siret sunt cazați 192 de cetațeni ucraineni. Anunțul a fost facut astazi, la Siret, de ministrul de Interne, Lucian Bode, dupa o vizita efectuata la fața locului, alaturi de comisarul european Ylva Johansson, responsabil pentru…