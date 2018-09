Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cum era de așteptat, copiii VIP au dormitoare pe masura… pretențiilor lor! Parinți precum Beckham, Jamie Oliver ori Kourtney Kardashian au investit adevarate averi pentru ca odraselele lor sa se simta rasfațate și confortabil in dormitoarele lor. Haideți sa vedem, așadar, cum arata camerele in…

- Cercetatorii afirma ca fumatul pasiv in copilarie „adauga sapte morti la fiecare 100.000 de adulti nefumatori in fiecare an". Studiul a fost efectuat pe 70.900 de adulti nefumatori, barbati si femei, de catre American Cancer Society. Expertii sugereaza ca cea mai buna modalitate de a proteja copiii…

- Se spune ca bucuria copiilor este un dialog cu Dumnezeu. Plecand de la aceasta constatare , sub CREDINȚA ȘI LEGEA SUNT SURORI– sambata, 28 iulie , polițiștii giurgiuveni au fost parinți pentru o zi pentru 25 de copii din 5 casuțe de tip familial. Ei le-au facut o mare bucurie, oferindu-le in dar o deplasare …

- Absenta celor 463 de parinti, despre care avocatii guvernului american au afirmat ca "este analizata", ar putea afecta eforturile guvernului de a reuni familiile separate pana joi, termenul dispus de un judecator federal. Documentatia nu mentioneaza de ce au parasit tara cei 463 de parinti, dar oficiali…

- Peste 450 de parinti imigranti care au fost separati de copiii lor cand au intrat ilegal in SUA nu se mai afla in tara, desi copiii lor au ramas in urma, potrivit unei documentatii comune depuse in instanta luni de guvernul federal si de ONG-ul American Civil Liberties Union (ACLU), relateaza Reuters,…

- Ieri, Civica Sport Center din Scheia a fost gazda unei competitii inedite de tenis de camp pentru copiii pasionati de sportul alb. Cupa Vacantei, asa cum s-a intitulat actiunea, a fost un concurs interactiv organizat de parinti pentru copiii lor, unul in care s-a urmarit in special stimularea ...

- Intr-un interviu acordat Agentiei "Reuters", Papa Francisc critica politicile Casei Albe si aminteste de documentul episcopilor: "Populismul nu este raspunsul la drama mondiala a imigratiei si divizarea familiilor este impotriva principiilor catolicismului", potrivit La Repubblica , citat de Rador.