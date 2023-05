Elevi, în pericol la liceu, în România: a căzut tavanul peste ei! Liceele din Romania au devenit reale pericole pentru siguranta elevilor. Aceste cladiri vechi de zeci de ani, unele „bat” spre 100, incep sa se darame in capul copiilor. Asa s-a intamplat si luni la Sighetu Marmației, unde o bucata mare de tavan s-a desprins si a cazut in timpul orei de limba și literatura romana. […] The post Elevi, in pericol la liceu, in Romania: a cazut tavanul peste ei! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

