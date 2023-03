Stiri pe aceeasi tema

- Competiția se adreseaza elevilor in clasele V – VIII, pasionați de istorie, geografie, limbi straine, cultura generala și care vor sa iși testeze cunoștințele alaturi de colegii lor. Concursul național Euro Quiz este organizat de Reprezentanța Comisiei Europene in Romania in parteneriat cu Ministerul…

- Ciștigatorii Olimpiadei Republicane la Matematica (ediția a 66-a) au fost anunțați astazi, in cadrul evenimentului festiv de incheiere a competiției. Premianții ediției din acest an sint elevi ai instituțiilor de invațamint din raioanele/municipiile: Balți, Chișinau, Criuleni, Drochia, Hincești, Nisporeni,…

- Duminica vor fi premiați elevii care au participat la Concursul internațional „Impreuna cu Hristos prin lume in mileniul III” Duminica, 5 martie, imediat dupa Sfanta Liturghie, va avea loc premierea elevilor care au participat la Concursul internațional IMPREUNA CU HRISTOS PRIN LUME IN MILENIUL III…

- Elevii care petrec mai mult timp in fața ecranelor dispozitivelor cu acces la noile tehnologii au un nivel mai ridicat de alfabetizare digitala, iar laptopul este mai bun pentru copii decat telefonul sau tableta, releva un studiu recent. Cu cat un parinte este mai alfabetizat digital, cu atat și copilul…

- Inspectoratul Școlar Județean Neamț, sub egida Ministerului Educației, organizeaza, in perioada 1-4 martie 2023, etapa naționala a Olimpiadei de Informatica pe Echipe, International Olympiad Informatics Team-2023, avand ca școala-lider Colegiul Național de Informatica din Piatra-Neamț. Olimpiada va…

- Inspectoratul Școlar Județean Neamț, sub egida Ministerului Educației, organizeaza, in perioada 1-4 martie 2023, etapa naționala a Olimpiadei de Informatica pe Echipe, International Olympiad Informatics Team-2023, avand ca școala-lider Colegiul Național de Informatica din Piatra-Neamț. Olimpiada va…

- O circulara, semnata de ministrul Educației Giuseppe Valditara, a fost distribuita marți catre școli, care conține indicații privind utilizarea telefoanelor mobile și a dispozitivelor electronice similare in salile de clasa. Este confirmata interdicția utilizarii telefoanelor mobile in timpul orelor,…

- Colegiul Național „Ștefan cel Mare" Suceava a organizat, in acest weekend, cea de-a XIX-a ediție a Concursului de Matematica al Centrelor de Excelența „Catalin Țigaeru", adresat elevilor pasionați de matematica de la clasele IV-XII.Competiția a fost organizata in parteneriat ...