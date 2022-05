Stiri pe aceeasi tema

- Primul seism s-a produs la ora 01:01:28 (ora locala a Romaniei) in zona seismica Vrancea, Buzau, avand magnitudinea ml 2.6 și adancimea de 121km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 73km NE de Ploiesti, 73km E de Brasov, 116km V de Braila, 119km V de Galati, 121km S de Bacau, 123km…

- Doua cutremure s-au produs luni dimineata, la un interval de o ora si jumatate, in zona Vrancea, fara a produce victime sau pagube materiale. Primul cutremur a avut loc la ora 4:21, la oa dancime de 22 de kilometri si a avut magnitudinea 3. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 80km…

- BAT este cel mai mare contribuabil la bugetul de stat al Romaniei in 2021, cu o contribuție totala de circa 11 miliarde de lei (2,2 miliarde de euro) sub forma de taxe și accize, ceea ce inseamna o creștere a contribuțiilor de 10% fața de anul 2020. BAT este totodata unul dintre cei mai mari exportatori…

- A XII-a editie a Expozitiei Internationale-Concurs cu titlul de mai sus, de la Chisinau, a reunit sute de participanti, gratie unui parteneriat intre Asociatia Umanitar-Cultural-Stiintifica „Vasile Pogor” Iasi si cateva institutii: Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” din Iasi, Scoala de Arte Plastice…

- N. D. La inceputul lunii aprilie a.c., la Liceul Tehnologic „Toma Socolescu” din Ploiesti a avut loc faza judeteana a Concursului „Stiu si aplic! Securitatea si sanatatea in munca se deprind de pe bancile scolii”. Pregatirea elevilor pentru participarea la acest concurs s-a desfasurat conform metodologiei…

- Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) intentioneaza sa organizeze o procedura de achizitie publica a serviciului care are ca obiect „Imbunatatirea mersului de tren prin introducerea trenurilor de mers cadentat in jurul oraselor mari din Romania”. In acest sens, ARF a publicat pe SEAP un anunt de…

- In ziua de 14.03.2022, 09:32:09 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.3, la adancimea de 100 km. Cutremurul s-a produs la 77km E de Brasov, 96km S de Bacau, 97km NE de Ploiesti, 117km V de Galati, 119km NV de Braila, 148km N de Bucuresti,…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,2 a avut loc, in noaptea de duminica spre luni, la ora 00:31:06 (ora locala a Romaniei), in zona seimica Vrancea, transmite Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut intensitatea II si s-a inregistrat la adancimea de 103…