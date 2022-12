Stiri pe aceeasi tema

- O petrecere organizata dupa Balul Bobocilor de catre adolescenții care invața la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Bacau s-a incheiat vineri, 25 noiembrie, cu scandal. Mai multe echipe de polițiști și reprezentanții ai ISU Bacau au descins la un club din comuna Magura, de langa Bacau, in urma…

- La finalul saptamanii trecute, inspectorii de la Protecția Consumatorilor (CJPC) Iași au efectuat mai multe controale in centrul Iașului privind activitatea agenților economici din domeniul alimentației publice. In urma acțiunii, inspectorii au dispus inchiderea temporara a bucatariei restaurantului…

- Potrivit sinsp. Ciofu Ramona, purtator de cuvant in cadrul IPJ Neamț, la data de 5 noiembrie a.c., in jurul orei 14:00, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Roman au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe strada Miron Costin, in municipiul Roman. Din primele cercetari efectuate…

- La spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Sfanta Maria” din Iasi ar putea fi infiintat Compartimentul de diagnostic si tratament in patologia din Spectru Autism si ADHD. „Managementul Spitalului Clinic de Urgența pentru Copii pregatește documentația pentru inființarea Compartimentului de diagnostic…

- COLABORARE ARHEOLOGICA…Muzeul „Vasile Parvan” Barlad va organiza o noua expozitie cu tematica arheologica in colaborare cu Muzeul de istorie „Paul Paltanea” Galati, Muzeul de istorie „Teodor Cincu” Tecuci, Muzeul de Istorie a Moldovei din cadrul Complexului Muzeal National „Moldova” Iasi, Muzeul Judetean…

- PREMIERA… Centrul Antigrindina din Iași a lansat, in luna septembrie 2022, un numar de 62 de rachete antigrindina. Potrivit directorului instituției, este prima data cand specialiștii intervin in aceasta perioada. “Unitatea de Combatere a Caderilor de Grindina Moldova 1 Iași a activat procedurile de…

- INTERESANT Muzeul „Vasile Parvan” din Barlad gazduieste pe parcursul lunii octombrie expozitia personala „Art Coffee Time”, a artistei hunedorene Vali Antonescu. Vernisajul va avea loc sambata, 1 octombrie, de ziua internationala a cafelei, si va prezenta domnul profesor Dionisie Gradu. Licentiata in…

- EVENIMENT… O noua ediție a Festivalului de Umor „Constantin Tanase” incepe duminica, 11 septembrie, in Piața Civica din Vaslui. Deschiderea va avea loc la ora 14:00, in Sala Multimedia a Muzeului Județean „Ștefan cel Mare”, acolo unde se va desfașura vernisajul expoziției „Salonul Internațional de Caricatura”.…