Elevi ai Colegiului National Militar Alexandru Ioan Cuza" Constanta, in tabara de vara din Campulung Moldovenesc

Stiri pe aceeasi tema

- Tabara de zi Kids Camp Cumpana 2024 a ajuns la final. Intr o atmosfera de sarbatoare, s a marcat finalul unei saptamani pline de activitati educative si recreative. Ultima zi a taberei a fost celebrata cu un concert special in care copiii si participantii au interpretat cantece crestine si au recitat…

- La data de19 iulie, in jurul orei 11:30, o femeie in varsta de 49 de ani, din comuna Limanu, județul Constanța, in timp ce conducea autoturismul pe str. Calea Bucovinei din Campulung Moldovenesc, avand direcția spre Vatra Dornei, la plecarea de pe loc dintr-o parcare a intrat in coliziune cu o motocicleta…

- Ministerul Educației a publicat joi, 11 iulie 2024, rezultatele inițiale ale repartizarii in liceele militare, pe admitere.edu.ro, transmite Edupedu.ro. Listele cu elevii admiși in liceele militare cuprind mediile de admitere și colegiile la care au fost repartizați. Exista 5 colegii naționale militare…

- Ministerul Apararii Nationale anunta ca elevii promotiei "Avram Iancu ndash; 200" din colegiile nationale militare vor participa joi, 20 iunie, la ceremoniile de absolvire a anului scolar 2023 2024.Ceremonia de absolvire a anului 2023 2024 din Constanta, la care vor participa aproximativ 460 de elevi,…

- Astazi, 7 iunie, reprezentanti ai unei structuri de tancuri subordonata Brigazii 9 Mecanizata "Marasesti" au desfasurat o activitate de promovare a carierei militare la Colegiul National Militar "Alexandru Ioan Cuza" din Constanta. Astazi, 7 iunie, reprezentanti ai unei structuri de tancuri subordonata…

- Elevii cu inclinatii artistice din cadrul Colegiului National Militar "Alexandru Ioan Cuza au participat, in data de 10 mai, la vernisajul expozitiei de arta "Arta Arc peste timp. Expozitia a fost dedicata implinirii a 85 de ani de la intrarea in serviciul Marinei Militare Romane a Navei Scoala "Mircea.…

- Vineri, 10 mai 2024, incepand cu ora 16:00, la "Sala Lentilei Farului de la Tuzla", a avut loc vernisajul expozitiei de pictura "Arta arc peste timp", organizata de "Asociatia Absolventilor Liceului Militar de Marina Alexandru Ioan Cuza", alaturi de elevii Colegiului National Militar "Alexandru Ioan…

- Ciuca: am venit in fața dumneavoastra nu sa va spunem vorbe goale, ci sa va spunem ce au facut administrațiile liberale„PNL are aceste valori. PNL are sintagma nationala in denumire. Asta inseamna patriotism, asta inseamna legare de istorie, de credinta noastra crestina, de traditii, de tot ceea ce…