Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 9 august și miercuri, 10 august 2022, politistii Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii impreuna cu cei ai Biroului Siguranța Școlara din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean, au desfașurat activitați informativ – preventive adresate copiilor care frecventeaza atelierele…

- FOTO: Peste 300 de tineri aflați in tabere la Albac și Bistra au primit recomandari de la polițiști pentru vacanța in siguranța Peste 300 de tineri aflați in tabere din Apuseni au primit recomandari de la polițiștii din Alba, pentru vacanța in siguranța In perioada 4-5 august 2022, politistii Compartimentului…

- FOTO| Peste 350 de copii din Alba aflați in vacanța au invațat despre pericolele consumului de droguri, de la polițiști FOTO| Peste 350 de copii din Alba aflați in vacanța au invațat despre pericolele consumului de droguri, de la polițiști In perioada 1 – 3 august 2022, politistii Compartimentului de…

- In data de 27.07.2022, polițiștii Biroului Siguranța Școlara Valcea incooperare cu Biroul de Analiza și Prevenire a Criminalitații au desfașurat o activitate preventiva in tabara “Aktivi in natura” de la Costești, pe linia prevenirii consumului de alcool, tutun și droguri. Astfel de activitați au avut…

- In perioada 26 – 27 iulie 2022, peste 300 de copii au primit sfaturi privind siguranța lor, de la politistii Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii și ai Biroului Siguranța Școlara din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean și de la specialistii Centrului de Prevenire, Evaluare…

- Un barbat de 29 de ani din municipiul resedinta s-a ales cu dosar penal pentru detinere de droguri dupa ce a uitat intr-un centru comercial din oras o borseta plina cu substante interzise, au informat, marti, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, potrivit Agerpres.Potrivit…

- Politistii de la Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Mures au oferit cafea soferilor aflati in tranzit in judet pe DN13 E60, marti, in cadrul unei campanii de prevenire a accidentelor rutiere produse pe fondul oboselii la volan, a consumului de alcool sau de substante…

- La nivel național se desfașoara programul educațional ,,Scoala Sigurantei Tedi”, in care Poliția Romana, ca și partener, ii invața pe copii cum sa fie in siguranța pe strada, la școala, acasa și la joaca. In acest context, miercuri, 08 iunie a.c., polițiștii din cadrul Compartimentulu ide Analiza și…