Eleve fotografiate în vestiar: Scandalul ajunge în instanţă Scandalul de la Școala 164 din București provocat de un profesor care a fotografiat eleve de clasa a doua intr-un vestiar ajunge la Tribunal. Fotografiile au fost facute intr-un vestiar aflat langa toaleta școlii. Profesorul a fost sancționat pentru acest lucru, dar ministrul Educației a considerat ca pedeapsa este prea blanda. Acum, discuțiile se muta la Tribunal unde parțile vor incerca sa-l convinga pe judecator ca au dreptate. „Am indraznit sa afirm public ca ministerul nu tolereaza (…) Sancțiunea a fost de 10% din salariu, timp de trei luni, am considerat ca este prea blanda. Acum ma duc… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Cimpeanu, ministrul educației, a dezvaluit, marți, la B1TV, ca s-a luat decizia prelungirii vacanței de primavara cu doua saptamani și a mutarii Evaluarii Naționale pentru clasa a VIII-a dupa Bacalaureat, cu tot cu admiterea la liceu, pentru a nu se inchide școlile, informeaza Edupedu.ro . Sorin…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, susține la ora 17.00 o conferința de presa in care va discuta despre modul in care elevii din București vor merge la școala, dupa ce Capitala a trecut pragul de 6 la mia de locuitori, in ceea ce privește rata de infectare. Anterior, Cimpeanu a anunțat ca elevii pot…

- Unii profesori se plang ca nu are cine sa faca triajul epidemiologic in școli. Numeroase școli nu au niciun cadru medical, cu doar trei zile inainte de inceperea semestrului al doilea. Școala incepe luni, iar directorii se plang ca nu au primit inca, ordinul comun, care stabileste toate detaliile. Iar…

- Luni, 8 februarie, incepe școala, anunța președintele Klaus Iohannis, in urma cu mai multe saptamani. Doar ca, lucrurile nu stau așa pentru toți. Mii de elevi din 149 de localitați vor face tot cursuri online fiindca sunt, in acest moment, in scenariu roșu. De asemenea, peste 900 de localitați sunt…

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a criticat, marți, pe Facebook, anunțul „triumfalist” privind redeschiderea școlilor. „Nu exista inca un ordin al miniștrilor responsabili privind masurile necesare redeschiderii școlilor deși mai sunt doar cateva zile pana la acel moment; ni se spune ca de fapt…

- Ministerul Sanatații a anunțat marți ca in Romania au fost inregistrate șase noi cazuri de infecție cu noua tulpina din Marea Britanie a Sars-Cov-2. „Ministerul Sanatații a fost informat astazi de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) – Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor…

- Doua noi cazuri de infecție cu tulpina din Marea britanie au fost confirmate la Școala 28 din București. Ministerul Sanatații a anunțat luni ca au mai fost raportate doua noi cazuri de infectare cu SARS-Cov-2, noua varianta UK – linia genetica B.1.1.7. Noile cazuri provin din focarul deja confirmat…

- Singurul acces la educație pe care elevii cu probleme medicale care nu vor putea merge la școala fizic din 8 februarie consta in continuare in școala online, a declarat ministrul Educației, Sorin...