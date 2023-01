Eleve din București agresate sexual de vânzătorul unui magazin Caz șocant in Bucureșt i! Vanzatorul unui magazin de langa o scoala din Bucuresti este acuzat ca ademeneste mai multe eleve cu dulciuri si le agreseaza. Una dintre eleve și-a facut curaj și le-a povestit parinților incidentul. Potrivit tinerei, intr-una dintre zile, vanzatorul a incercat sa-i puna mana pe fundși sa-i desfaca fermoarul la bluzita. ”Fata a spus ca domnul de la magazinul pe care fata il frecventa foarte des ii punea mana pe sani, pe fund. La un moment dat, chiar i-a sugerat sa-si aleaga o punga de chipsuri, acel raft se afla undeva spre un hol care ducea spre baie. Moment in care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul s-a produs duminica seara, in jurul orei 17, la kilometrul 44 al Autostrazii București-Pitești, iar din accidentul in care au fost implicate trei autoturisme au rezultat doua victime, ambele femei, transportate de urgența la spitale din Capitala. Potrivit ISU Giurgiu (instituție ale carei…

- Incendiu devastator in Piața 1 Decembrie din Capitala, care a cuprins o suprafața de 1.000 metri patrați unde se aflau magazine. Incendiul ar fi fost provocat de explozia unor petarde, susțin martorii. La fața locului au fost prezente circa 20 de autospeciale care au reușit sa limiteze extinderea incendiului.…

- Asta seara galeria Universitații Craiova s-a indreptat cu aplomb spre stadionul de la Podul Grant din București. Motivul? Mare meci, mare cu Rapidul. Iata mai jos cum se duce galeria Universitații Craiova spre stadion la meciul cu Rapidul ! Universitatea Craiova intalnește sambata, de la ora 20.30,…

- Soferul unui camion de mare tonaj a fost transportat la un spital din București dupa ce autotrenul incarcat cu balastru pe care il conducea s-a rasturnat pe DN 61 si a luat foc intre localitatile Letca Noua si Ghimpati, din județul Giurgiu. „ISU Giurgiu a fost solicitat miercuri dimineata sa intervina…

- Un militar francez a fost gasit fara viața in camera hotelui Pullman din București. Potrivit anchetatorilor, militarul gasit mort avea o rana in zona gatului, produsa de un obiect ascuțit. Principala ipoteza pe care merg anchetatorii este sinuciderea, insa nu exclud o crima. Duminica, in jurul orei…

- Polițiștii de la Academia de Poliție din București s-au confruntat, luni seara, cu o situație neobișnuita: o turma de oi a devastat spațiul verde din fața Academiei, mancand toate florile. A fost nevoie de nu mai puțin de patru echipaje de poliție ca animalele sa fie scoase din Capitala și indrumate…

- Locul unde va fi inmormantat dr. Mencinicopschi ar fi fost dorit chiar de catre regretatul medic. Mulți dintre cei care l-au cunoscut iși vor lua adio de la el, dar bucureștenilor s-ar putea sa nu ajunga ușor la funeralii. Ne referim la masa larga a bucureștenilor care l-au apreciat pe doctor și care…