Elevatorul auto, cheia succesului unui service auto

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa falimentul companiei de asigurari City Insurance, sunt semne clare ca piața asigurarilor RCA are și alte probleme. Tot mai mulți patroni de service-uri se plang ca au mii de dosare de daune neachitate de Euroins.

- Benone Sinulescu se simte mai bine acum, iar prietenul sau a divulgat ”cheia succesului” recuperarii sale. Amintim ca artistul a fost gasit inconștient in urma cu cateva saptamani in locuința lui. De ce se simte mai bine Benone Sinulescu acum Acesta a fost transportat atunci de urgența la spital, iar…

- Emma Raducanu (18 ani, loc 150 WTA) este noua campioana de la US Open. Britanica a invins-o pe canadianca Leylah Fernandez (19 ani, loc 73 WTA), scor 6-4, 6-3. Emma Raducanu devine prima jucatoare din istorie care caștiga un turneu de Grand Slam, dupa ce a venit din calificari! Jucatoarea cu origini…

- Ioana Simion, soția lui Ilie Nastase, a renunțat pentru moment la ideea de divorț, dupa episodul violent pe care l-a avut cu soțul ei. Cei doi s-au casatorit in urma cu mai bine de un an. Mariajul lor a fost incercat de mai multe probleme printre care și cele de la inceputul acestui an, cand Ioana a…

- FOTO| Incendiu la un service auto din Sebeș, județul Alba. Pompierii au intervenit pentru stingerea flacarilor FOTO| Incendiu la un service auto din Sebeș, județul Alba. Pompierii au intervenit pentru stingerea flacarilor Garda de intervenție Sebeș a intervenit pentru localizarea și stingerea unui incendiu…

- Este vorba despre un nume nascut in județul Satu Mare, cu capital suta la suta satmarean. In cei 30 de ani de existența, firma satmareana a fost, este și va fi cel mai fidel partener al satmarenilor. Cu servicii și produse la cel mai inalt nivel. Povestea „Lebada” a inceput in 1991. Brandul Lebada este…

- Unde-s mulți, puterea crește. Legumicultorii care s-au asociat au afaceri profitabile. Dupa trei ani, o cooperativa din Olt a reușit: livreaza cantitati mari de legume unui lanț de supermarketuri. Iar numarul celor care aderat la asociatia a crescut de 10 ori.

- Bianca Dragușanu a fost invitata recent la un podcast al lui Damian Draghici, unde a povestit detalii din viața ei, inainte de a cunoaște celebritatea. Bianca Dragușanu a marturisit cheia succesului sau Bianca Dragușnu a spus ca a venit in Capitala ca sa iși urmeze visul. Aceasta nu a reușit sa iși…