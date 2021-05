Elevă eminentă de 12 ani a fost operată pe creier. Fata avea o tumoră extrem de rară care îi punea viața în pericol Specialiștii neurochirurgi ai Spitalului Clinic de Urgența „Prof. Dr. N. Oblu” Iași au reușit sa salveze viața unei fetițe de doar 12 ani din județul Botoșani. Copilul a ajuns in unitatea de primi urgența in stare grava, neurochirurgii descoperind o tumora cerebrala extrem de rara. Tumora cerebrala de tip ependimom este una extrem de rara, frecventa in randul copiilor și care se manifesta cu dureri agresive de cap, varsaturi, tulburari de echilibru. Operația a durat cateva ore și fost un real succes. “Fetița de 12 ani a ajuns in stare grava in unitatea de primiri urgențe a Spitalului de Neurochirurgie… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

