- O fata de 12 ani a fost mușcata vineri de un caine in timp ce mergea spre școala, in Reșița. Proprieratul cainelui a fost identificat de jandarmi, care au intocmit actele de sesizare in acest caz.Potrivit Jandarmeriei Caraș-Severin, incidentul a avut loc vineri dimineața, in jurul orei 7.50, in cartierul…

- Un cutremur de 5 grade s-a produs in urma cu puțin timp in apropiere de Arad. In ziua de 06 Iunie 2023, la ora 20:26:52 (ora locala a Romaniei), s-a produs in Banat, Arad un cutremur semnificativ cu magnitudinea ml 5.2, la adancimea de 15km, informeaza I nstitutul Național de Cercetare și Fizica Pamantului…

- Publicația de educație Școala 9 a analizat impreuna cu profesori și elevi structura pe module pe care au experimentat-o in premiera in acest an. Cum a fost pentru ei structura cu mai multe vacanțe și in care s-a incheiat doar o medie anuala. Mai multe cercetari globale spun ca pauzele mai dese nu dauneaza…

- Un cutremur mediu cu magnitudinea 4,6 pe Richer a avut loc in aceasta seara, la ora locala 20:46, in Banat, judetul Arad, arata informatiile publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a inregistrat la o adancime de 15 kilometri in apropierea…

- O fetita a fost mușcata de un caine in timp ce mergea pe strada. O fata, de 10 ani, a fost atacata si muscata de un caine, in timp ce mergea pe o strada. Incidentul s-a petrecut in judetul Neamt. Ea a fost transportata la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Politistii din Roznov au fost sesizati…

- Mai multe bombe neexplodate au fost descoperite in ultima perioada in municipiul Reșița. De aceasta data, ieri, pirotehniștii s-au confruntat cu un nou caz, dar de aceasta data același model – aruncator artilerie calibru 120 mm – a fost gasit in orașul Bocșa. Specialiștii pirotehnici din cadrul ISU…

- Un tanar din Resita a fost retinut pentru 24 de ore dupa ce a imbrancit o femeie, careia i-a furat poseta, ieri, pe o strada din municipiu. Politistii resiteni au fost sesizati duminica, in jurul orei 12.53, de faptul ca o femeie a fost agresata și deposedata de poșeta, pe strada Aleea Gladiolelor din…