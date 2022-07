Stiri pe aceeasi tema

- Lotul olimpic de matematica al Romaniei a obținut locul I pe națiuni la Olimpiada Balcanica de Matematica pentru Juniori 2022, la Sarajevo, cu cel mai mare scor general pe echipe inregistrat in istoria competiției (224 de puncte din 240 posibile), scrie edupedu.ro. Pe locul al II-lea la Balcaniada de…

- David Popovici (17 ani) a reușit sa cucereasca medalia de aur la probele de 100 m liber și 200 m liber, in cadrul Campionatului Mondial de la Budapesta. Sportivul din Romania a reușit doua performanțe istorice, nemaiintalnite din anul 1973 și pana in prezent. Dupa ce a terminat cu cel mai bun timp in…

- Si-a descoperit capacitatile inca de mic: primul concurs de matematica l-a castigat la 5 ani. Apoi a luat concursul pentru clasa a V-a la toate colegiile de elita din Iasi cand era in clasa a III-a n cum se descurca cu invatatul, dar si cu timpul alocat prietenilor? Medalia de aur a devenit traditie…

- Romania a obținut locul I la Olimpiada Europeana de Matematica pentru Fete, EGMO 2022. Cele patru fete care au reprezentat lotul Romaniei s-au intors acasa, de la Budapesta, cu o medalie de aur și trei de argint. Anul trecut, la competiția desfașurata online, lotul național a ocupat locul al II-lea.…