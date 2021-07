Județul Dolj are la evalurea naționala cinci elevi care au reușit sa promoveze examenul cu media 10. Una dintre aceste medii a aparut dupa contestații și aparține unei eleve de la Școala gimnaziala ”Micea Eliade” din Craiova, Theia Nețar. Eleva de 10 la evaluarea naționala dupa contestații a obținut inițial medii peste 9 la ambele probe ale examenului. Perfecționista din fire, Theia nu a aceeptat insa notele primite dupa prima corectura și a depus contestații și la limba și literatura romana, dar și la matematica. ”Inițial la romana am obținut 9, 60, iar la matematica 9,90. Am fost foarte uimita…