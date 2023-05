Stiri pe aceeasi tema

- Eleva de 14 ani care s-a inecat in urma cu o saptamana cu un jeleu la scoala din localitatea clujeana Geaca a murit marți, 2 mai, la Spitalul Clinic de Copii din Cluj-Napoca, unde era internata in stare grava, informeaza site-ul local Cluj24.Fata s-a inecat pe 26 aprilie cu un jeleu, iar primii care…

- Tragedie nemarginita intr-o familie din Cluj, care și-a pierdut marți fiica in varsta de 14 ani. Amintim ca, eleva s-a inecat cu un jeleu la Școala Gimnaziala Geaca, in data de 26 aprilie. In momentul sosirii la fața locului salvatorii au gasit eleva intinsa pe banca in stare de inconștiența. Acesteia…

- Eleva de 14 ani din comuna Geaca, județul Cluj, care s-a inecat la școala cu un jeleu, a murit la spital. Minora era internata la Terapie Intensiva, in stare grava, fiind conectata la aparate.

- Eleva care se inecase cu un jeleu a murit in cursul zilei de mați la Spitalul de copii din Cluj. Ea era internata la terapie intensiva și era menținuta in viața cu ajutorul aparatelor.Joi, 26 aprilie, in timp ce se afla la școala, fata a ramas fara aer intr-o pauza, la scurt timp dupa ce a mancat un…

- In cursul zilei de ieri, un incident șocant s-a petrecut intr-o școala din județul Cluj. O eleva in varsta de 14 ani s-a inecat cu un jeleu in timp ce se afla in pauza și, timp de aproape 60 de minute, nimeni nu a reușit sa ii elibereze caile respiratorii. Acum, fata este in coma iar medicii fac eforturi…

- Adolescenta de 14 ani, care s-a inecat la școala cu un jeleu, a ajuns miercuri la UPU Cluj, in stare grava. Medicii spun ca adolescenta este in coma profunda și necesita susținerea funcțiilor vitale.Amintim ca echipajul SMURD din cadrul Punctului de Lucru Mociu a fost solicitat in cursul zilei de astazi…

- Echipajul SMURD din cadrul Punctului de Lucru Mociu a fost solicitat in cursul zilei de astazi pentru a interveni in cazul unei eleve de 14 ani care s-a inecat cu un jeleu la Școala Gimnaziala Geaca.Apelul de urgența a venit in jurul orei 11.00, in urma caruia au fost dislocate pentru acordarea primului…