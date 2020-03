Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Sanatate Publica Timiș a anunțat, in aceasta dupa-amiaza, ca tanarul de 16 ani a fost externat din Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Dr.Victor Babes” Timisoara, dupa doua teste consecutive negative. ”Menționam faptul ca testele au fost efectuate in data de 06.03.2020 si…

- In aceasta dupa-amiaza, tanarul de 16 ani a fost externat din Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Dr.Victor Babes” Timisoara, dupa doua teste consecutive negative. Directia de Sanatate Publica Timis anunta ca testele au fost efectuate in data de 06 martie 2020 si astazi 07 martie 2020,…

- Femeia diagnosticata cu coronavirus, care este internata la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara, se simte bine, potrivit purtatorului de cuvant al instituției."Pacienta este bine, azi noapte a prezentat un puseu de subfebrilitate de 37,6 grade, dar dimineata, la trezire, a fost…

- Femeia de 38 de ani din Timisoara care a fost depistata pozitiv cu coronavirus, dupa o vizita in Italia, si care a fost internata la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes” a intrat in contact cu parintii sai, care locuiesc la Lugoj, si cu patru prieteni din Timisoara, cu totii urmand sa fie…