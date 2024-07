Stiri pe aceeasi tema

- O fata de trei ani a ajuns la spital cu simptomele specifice unei supradoze de droguri. Analizele de sange au confirmat prezența canabisului. Fata este din Olanda și a fost dusa la Spitalul Județean din Constanța de mama sa, o olandeza casatorita cu un ro

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a anuntat miercuri ca la Evaluarea Nationala au fost obtinute 65 de medii de 10, in timp ce 77,6% dintre elevi au avut note peste 5 la Limba Romana, iar 68,7% au obtinut note peste 5 la Matematica. Ligia Deca a precizat, in conferinta de presa de la Ministerul Educatiei,…

- Politistii din Olt au fost solicitati pentru depistarea unui minor, in varsta de 15 ani, care a plecat voluntar de la domiciliul sau, din comuna Traian, judetul Olt, si nu a mai revenit. Potrivit IPJ Olt, la data de 24 iunie a.c., ora 10.00, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala nr. 5 Deveselu…

- In aceasta seara, pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența Dobrogea au fost alertați printr-un apel la numarul de urgența 112 cu privire la dispariția unui copil in zona Hotelului Meridian din stațiunea Mamaia, Constanța.

- Judecatorul Adriana Vasile, loctiitor BEM a precizat ca s a cerut interventia politistilor la sectia 142 din cadrul scolii gimnaziale nr.38 "Nicolae Titulescu" din municipiul Constanta dupa ce un parlamentar de Constanta ar fi avut un conflict cu presedintele sectiei de votare.In cauza se fac cercetari.…

- AJPIS Constanta anunta ca in data de 06.06.2024 s au efectuat platile pentru alocatie de stat, indemnizatie crestere copil, stimulent insertie, sprijin lunar, indemnizatie acomodare, indemnizatie sprijin adoptie pentru beneficiarii care detin cont .Potrivit AJPIS Constanta, toti beneficiarii de alocatie…

- Angajati din muzeele acreditate si bibliotecile publice din Romania participa, sambata seara, in Piata Victoriei, la un protest impotriva „tratamentului discriminatoriu” la care au fost supusi de toate guvernarile de dupa 1989 si impotriva subfinantarii domeniului „Aceasta parte a culturii romane, ce…

- O tragedie sfașietoare a lovit județul Olt, dupa ce un baiat in varsta de trei ani și-a pierdut viața in mod tragic. Incidentul cutremurator a avut loc in localitatea Marunței, unde o poarta de acces s-a prabușit peste micuț, provocandu-i rani mortale.