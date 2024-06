Premiul „Ioan Mocan”, distincție acordata anual unui elev de la Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” din Zalau pentru rezultate deosebite la matematica, a ajuns in acest an la eleva Daria Bianca Podina. Ambiția, perseverența, curajul, determinarea și pregatirea suplimentara, asistata și coordonata de profesoara Adonia Opriș, i-au permis elevei Daria Bianca Podina din clasa a IX-a C, profil tehnologic, specializarea servicii, sa obțina premiul I la etapa județeana și medalie de bronz la etapa naționala (locul VII pe țara) a Concursului Național de Matematica Aplicata „Adolf Haimovici” in anul…