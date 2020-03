Elevă bătută de mai multe colege în centrul Craiovei O eleva de 15 ani a fost agresata de mai multe colege in centrul municipiului Craiova, in Piata Mihai Viteazul. Politistii doljeni spun ca altercatia a fost inceputa de o eleva de 12 ani. Un incident asemanator a avut loc la sfarsitul lunii ianuarie, tot in centrul Craiovei. Incidentul a avut loc sambata, in jurul orei 17. O craioveanca, martora a incidentului, a povestit ce s-a intamplat pe o pagina de socializare. „Observ pe pasarela vreo 30 de adolescenți de 13-14-15 ani care vocifereaza și se agita. „Hai sa luam popcorn ca o bate pe aia!”. Ma uit rapid in jur sa o reperez pe „aia” care urmeaza… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

