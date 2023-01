Stiri pe aceeasi tema

- Manuela Mija (foto), mama fetei de la Liceul tehnologic „Dinu Bratianu” din Ștefanești, fata care a fost batuta de o alta eleva in timpul unei deplasari pe un proiect Erasmus + in Polonia, s-a adresat și Instituției Avocatul Poporului, catre care a inaintat o petiție. Dupa cum se știe, femeia a relatat…

- Ministerul Educației a oferit un raspuns cu privire la cazul elevei agresate, in Polonia, in timpul unei deplasari pe un proiect Erasmus, in iulie 2022. Acesta fiind, practic, punctul de vedere al Inspectoratului Județean Argeș, așa dupa cum se și precizeaza in adresa semnata de ministrul Ligia Deca.…

- Cel care a facut interpelarea este deputatul independent Dumitru Coarna (foto dreapta) Proiectele “Erasmus” derulate de școli trebuie sa fie experiențe utile atat pentru cadrele didactice coordonatoare, cat și pentru elevii care participa. Adevaratul beneficiu, de necontestat, al programului cu finanțare…

- Ramane in atenția publicului scandalul din Polonia cu elevele de la Liceul „Dinu Bratianu” din Ștefanești. Va reamintim ca o deplasare pe un proiect Erasmus, facuta in perioada 16-22 iulie in Polonia, s-a lasat cu bataie intre doua eleve, cu consum de alcool și copii minori lasați nesupravegheați de…

- Exclusiv! Manuela Mija, mama elevei batute in timpul deplasarii la un proiect Erasmus in Polonia, face dezvaluri Deplasarea cu bucluc din Polonia, pe un proiect Erasmus, a elevilor de la Liceul Tehnologic „Dinu Bratianu” din Ștefanești s-a lasat cu dosar penal. Deplasarea a avut loc intre 16-22 iulie,…

- Situație incalcita la Liceul „Dinu Bratianu” din Ștefanești. Jurnalul de Argeș a scris mai mult timp despre cum doua eleve minore de la acest liceu s-au luat la bataie, in urma unui conflict și dupa ce consumasera alcool, in parcarea unui hotel din Polonia, acolo unde se aflau intr-o excursie, insoțite…

- Centrul Școlar de Educație Incluziva ”Sfanta Filofteia”, Ștefanești implementeaza proiectul cu nr. 2021-1-RO01-KA121-VET-000021073, in cadrul Programului ERASMUS+, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesionala (VET). Proiectul se deruleaza in baza acreditarii Erasmus pentru mobilitați in domeniul Formare…

- Primul pas spre rezolvarea scandalului din Polonia in care doua eleve de la Liceul „Dinu Bratianu” Ștefanești au fost implicate s-a realizat. Potrivit noului director al unitații de invațamant, Stanica Liliana, comisia de disciplina de la Inspectoratul Școlar a fost sesizata cu privire la aceasta situație…