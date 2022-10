Un elev de liceu a fost lovit in plin de o mașina marti seara, in drum spre casa, in timp ce traversa strada intr-un cartier din București. Nenorocirea s-a intamplat in jurul orei 19:20, pe soseaua Antiaeriana. Soferul circula dinspre Rond Alexandria catre Calea 13 Septembrie, iar in intersectia cu strada Cojocaru Elena si Vasile nu l-ar fi observat pe tanar si l-a fi lovit in plin. In urma impactului, baiatul a fost aruncat la aproximativ 4 metri distanța. In urma impactului, pietonului i-au fost aplicate manevre de resuscitare la fața locului, din nefericire fara rezultat favorabil, fiind declarat…